Heracles haakt af bij top Keuken Kampioen Divisie na pijnlijk verlies bij Jong Ajax

De pijnlijke uitslag voor Heracles was ook niet geflatteerd. De hele wedstrijd was Jong Ajax, dat vorige nog met 4-0 onderuit ging bij ADO Den Haag, de sterkste. Vlak voor rust werkte Lorenzo Luccade verdiende 1-0 in de touwen. Diezelfde Italiaan maakte in de tweede helft met een harde knal in de korte hoek ook de tweede voor de thuisploeg. Donny Warmerdam stond vervolgens twee keer op de juiste plek in het strafschopgebied, en zette zo ook tweemaal zijn naam op het scorebord: 4-0.

De jonge ploeg van PSV ging het vanavond een stuk slechter af. Op de Herdgang was Top Oss met liefst 0-3 te sterk voor de Eindhovenaren. Trevor David maakte de eerste twee treffers voor de uitploeg. Toshio Lake bepaalde in de tweede helft de eindstand nadat een trap van doelman Thijs Jansen over de gehele verdediging vloog.

Jong AZ beleefde in eigen huis wel een prima avond tegen FC Dordrecht (3-1). Hoewel de Dordtenaren in de 5de minuut plots op voorsprong kwamen via Samuele Longo, herpakte de ploeg van Maarten Martens zich in de tweede helft met drie doelpunten in slechts elf minuten. Jong AZ heeft ondertussen 12 punten uit 5 wedstrijden, goed voor een knappe derde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

