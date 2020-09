Heracles en FC Twente hofleverancier Elftal van de Week

Rentree van halfuur De droomdag van Robben die veranderde in een drama: ‘Ik dacht: f*ck!’

8:08 Maandenlang was er naar uitgekeken. Maar de rentree van Arjen Robben in de eredivisie duurde vanmiddag maar 29 minuten. Een beenblessure verpest voorlopig zijn grote droom. Trainer Danny Buijs: ,,We gaan kijken hoe Arjen er zelf in zit nu. Dat hij meteen naar huis ging, begrijp ik volkomen.’’