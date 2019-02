Heracles domineert Elftal van de Week

Individualisten Ajax: van winnend collectief naar dolend elftal

8:33 Werkelijk niets is er over van het vrolijke en winnende Ajax van voor de winterstop. Met de 1-0 nederlaag van zaterdagavond bij Heracles Almelo als nieuw dieptepunt. Woensdag wacht Real Madrid in de Champions League, een maand geleden werd daar nog naar uitgekeken.