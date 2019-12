Heracles-coach temt hype rondom topscorer Dessers

„Hij is een hype”, zegt de trainer van Heracles. „Herkenbaar”, vindt hij ook. Vorig jaar werd Kristoffer Peterson van alle kanten bejubeld. De aanvaller stak in topvorm en werd opgeroepen voor de nationale ploeg van Zweden. Uiteindelijk verwachtte Peterson zoveel van zichzelf, dat hij in een langdurige dip terecht kwam en nooit meer de topvorm te pakken kreeg.

Dagtaak

Nu staat Dessers volop in de spotlights. De speler met Nigeriaanse roots is door zijn optreden in beeld gekomen van de nationale ploeg van Nigeria. Is speler van de maand geworden bij FOX en heeft intussen zoveel interview-aanvragen liggen, dat hij er een dagtaak aan zou hebben als hij overal op in zou gaan.



„Cyriel is intelligent genoeg om met beide benen op de grond te blijven staan”, denkt Wormuth. „Hij kan elf keer scoren, omdat het team hem helpt en goed speelt. Het gaat niet om hem, maar om het hele team, dat weet hij ook. Als Cyriel niet scoort, doen Mauro en Silvester van der Water dat wel.”