Henk Fraser: ‘Situatie Sparta had voorkomen kunnen worden als we de selectie eerder op peil hadden gehad’

Door Dennis van Bergen



Als Henk Fraser het over Sparta heeft is de verwondering nooit ver weg. Zo was het in seizoen 1984/1985, kort nadat hij als Spartaan debuteerde in het profvoetbal. En zo is het nu, op de dag dat hij zijn vertrek bij de Rotterdamse club heeft aangekondigd. ,,Reken maar dat ik hier straks nog geregeld op de tribune zit, samen met mijn twee kleinkinderen”, zegt de coach. ,,Ik zal voor altijd supporter blijven.”