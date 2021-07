Henk Fraser gevleid door interesse Louis van Gaal voor job bij Oranje: ‘Hij is niet de eerste de beste’

Door Dennis van Bergen



Henk Fraser werd begin deze week op de hoogte gesteld van de belangstelling vanuit de aankomende staf van het Nederlands Elftal. Morgen krijgen de gesprekken een formeel vervolg. De interesse van Louis van Gaal onderstreept dat wat Fraser de afgelopen jaren heeft bereikt met Sparta, de club die onder zijn leiding vanuit de eerste divisie naar de middenmoot van de eredivisie is doorgestoten.

,,Natuurlijk is het geweldig dat een man met de statuur van Louis van Gaal je blijkbaar hoog heeft zitten”, laat Fraser weten. ,,Hij is niet de eerste de beste. Het is niet iedereen gegeven om onder zo’n man te werken. Je kunt je dus voorstellen dat ik heel blij ben met de interesse. Maar het is allemaal nog heel vers. De komende tijd zal blijken hoe het allemaal gaat aflopen.”

Fraser benadrukt dat nog niets officieel is. De verwachting is evenwel dat hij snel tot overeenstemming zal komen met de KNVB. Voornaamste vraag is of de coach op permanente basis aan de slag zal gaan in Zeist of dat hij de functie combineert met het hoofdtrainerschap van Sparta. Dat laatste scenario is het meest waarschijnlijk, temeer omdat de voetbalbond de Rotterdamse club niet graag wil ontdoen van zijn toptrainer. Bovendien hoeft de KNVB in dat geval een aanmerkelijk kleinere vergoeding te bepalen.

In het aantrekken van Fraser speelt, naast zijn ervaring en bewezen trainerskwaliteiten, mee dat hij met zijn achtergrond een brug kan vormen tussen de verschillende Nederlands Elftal-spelers. De Sparta-coach zelf op zijn beurt noemt dat multiculturele aspect ‘niet per se een kwaliteit.’ ,,Het is heel simpel”, zegt hij. ,,Ik waardeer iedereen, ongeacht cultuur, gewoonten of achtergrond. Het gaat mij om wie je bent, niet om wat je bent. Bij Sparta is het totaal geen issue waar iemand vandaan komt of welk geloof iemand erop nahoudt. We zijn één. Dáár sta ik voor. Mocht het zover komen dat ik daadwerkelijk bij het Nederlands elftal ga werken, zal ik er dan net zo in staan.”

Fraser is sinds 2018 trainer van Sparta. Hij promoveerde in 2019 met de Rotterdamse club naar de eredivisie. In de daaropvolgende seizoenen bleven de Spangenaren steeds moeiteloos overeind. Afgelopen jaar plaatste de Rotterdamse club zich zelfs voor de play-offs om Europees voetbalde. Eerder was Fraser als hoofdtrainer al succesvol bij ADO Den Haag en Vitesse.

