Helpende hand van Zoet, het polletje en knokken in de catacomben

Historische Kuip-krakersDe kraker tussen Feyenoord en PSV staat zondag (14.30 uur) voor de 125ste keer in de historie op het programma. Beide clubs werkten in het verleden al veel heroïsche wedstrijden af in de Kuip, zowel op als naast het veld. Een greep uit de historie.

Lens vs. Mathijsen

Jeremain Lens en Joris Mathijsen vechten op 24 februari 2013 verbeten duels uit op het veld in de Kuip. Lens zet PSV na 34 minuten op voorsprong, maar het is Mathijsen die als laatste lacht. Feyenoord wint met 2-1 door goals van Ruben Schaken en Graziano Pellè.



Mathijsen maakt Lens die cijfers met wat bewoordingen op het veld nog even duidelijk. Dat schiet bij de aanvaller van PSV in het verkeerde keelgat en na afloop wacht Lens de verdediger op in de spelerstunnel. Als Mathijsen bovenaan de trap verschijnt, pakt Lens hem bij zijn shirt en ontstaat er de nodige commotie. Ploeggenoten van Mathijsen pakken Lens beet waarmee het hek van de dam is. Wat volgt, is een duw- en trekpartij recht voor de camera van de NOS. Heel Nederland kan meegenieten en Lens biedt vervolgens zijn excuses aan. Hij krijgt bovendien een maximale geldboete van PSV opgelegd.

Zoet trekt Feyenoord-zege over de streep

Feyenoord is koploper in de eredivisie wanneer de ploeg van Giovanni van Bronckhorst op 26 februari 2017 PSV, de nummer drie van de ranglijst, ontvangt. Feyenoord heeft in de eredivisie alleen nog van Go Ahead Eagles verloren dat seizoen en de kampioensdruk neemt toe in Rotterdam-Zuid.



Na goals van Jens Toornstra en Gastón Pereiro staat het 1-1. Totdat Jan-Arie van der Heijden in de 82ste minuut het doel van Jeroen Zoet onder vuur neemt met een kopbal. Na een korte carambole krijgt Zoet de bal onder controle. Geen goal. Zoet trekt de bal naar zijn borst. Bzzzz. Het horloge van arbiter Bas Nijhuis trilt. PSV’ers geloven het nauwelijks, maar de doellijntechnologie is onverbiddelijk. Doelpunt!



Het houdt Feyenoord aan kop van de eredivisie en die plek geeft het niet meer uit handen. Feyenoord viert het eerste kampioenschap sinds 1999. Met een beetje hulp van Zoet en de moderne techniek.

Polletje van Van Breukelen

Het ‘polletje van Van Breukelen’ mag niet ontbreken als het over wedstrijden tussen Feyenoord en PSV gaat. Het is 12 april 1987 wanneer doelman Hans van Breukelen de bal een aantal keren op de grasmat in de Kuip stuitert. Het is de negentigste minuut en PSV leidt met 0-1 dus haast is niet bepaald geboden. Wanneer de bal op een polletje stuit en op het gras blijft liggen, pakt Van Breukelen de bal weer op. Arbiter Bep Thomas grijpt in. Indirecte vrije trap voor Feyenoord. Tot overmaat van ramp schiet Keje Molenaar de vrije trap binnen: 1-1.



Sportieve gevolgen heeft het voor PSV niet, want de Eindhovenaren prolongeren gewoon weer de landstitel.

UEFA Cup 2002

Feyenoord en PSV staan in het seizoen 2001/2002 tegenover elkaar in de kwartfinales van de UEFA Cup. In Eindhoven wordt het 1-1, waarna PSV in de return in Rotterdam tot de 93ste minuut met 0-1 leidt. Het is Pierre van Hooijdonk die zich in die wedstrijd (en in het restant van het toernooi) tot held van Feyenoord kroont. Zijn rake kopbal en beslissende goal in de noodzakelijke strafschoppenserie helpen Feyenoord naar de halve finale van de UEFA Cup. Hoe het afliep? Dat ziet u op de foto hieronder.

Volledig scherm Pierre van Hooijdonk. © Pim Ras

Revanche op de 10-0

Volledig scherm Georginio Wijnaldum maakt de 1-0 voor Feyenoord tegen PSV. © Pim Ras Voor Feyenoord is het seizoen 2010/2011 een waardeloze met hoofdletter W. Na vijftien speelrondes staat de ploeg van trainer Mario Been zestiende in de eredivisie. Het ultieme dieptepunt vindt plaats op zondag 24 oktober als PSV de Rotterdammers een 10-0 pak slaag geeft in het Philips Stadion.



Als PSV in speelronde 32 op bezoek komt voor de return in de Kuip heeft Feyenoord nog slechts een minimale kans op Europees voetbal. Het is die middag bijzaak voor Het Legioen. Dat wil namelijk het schaamrood van de kaken afspoelen na die blamage in Eindhoven. Het lukt. Feyenoord speelt vanaf minuut één met het mes tussen de tanden en gooit al het eergevoel in de strijd. Het resulteert in een 3-1 overwinning. Tot een plek in het Europese voetbal leidt het niet, maar de wraak op de Eindhovenaren is zoet. Ondanks het mislukte seizoen wordt de winst op PSV gevierd alsof het kampioenschap behaald is.