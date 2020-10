Helmond Sport overleeft slotoffensief FC Den Bosch

Bosnië-Nederland De Boer op zoek naar afmaker: de man in vorm Luuk de Jong of ‘type Depay’ Malen?

9 oktober De eerste officiële interland van bondscoach Frank de Boer is meteen goed voor een primeur. Nog nooit speelde Oranje tegen Bosnië-Herzegovina. De uitbeurt in de Nations League, mét publiek, is ook een sleutelduel. Wie moet er gaan scoren zonder de geschorste Memphis Depay?