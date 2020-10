Helmond Sport - De Graafschap verplaatst na nieuwe coronagevallen

Eerder werd de technische staf van Helmond Sport al getroffen door het virus, vanwege de privacywetgeving geeft de club nu niet vrij om welke personen het gaat. Het gaat in elk geval om meerdere besmettingen binnen de ploeg. In overleg met de KNVB, de clubarts en de GGD is besloten dat de positief geteste personen thuis in quarantaine gaan, om verder besmettingsgevaar te voorkomen. Het is onduidelijk of zij er maandag wel bij zijn.