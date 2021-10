Held in de Arena, schlemiel in Alkmaar: Maarten Paes blijft hoe dan ook stoïcijns

VIDEOEen groter contrast was nauwelijks denkbaar. Door zijn blunder ging doelman Maarten Paes (23) van de held in de Johan Cruijff Arena naar de schlemiel in Alkmaar, waar FC Utrecht met liefst 5-1 van AZ verloor. Hij onderging zijn lot gisteren met verve.

Door Tim Reedijk



Het was een flater in zijn puurste vorm, in de twaalfde minuut van AZ-FC Utrecht. Maarten Paes liet een slecht ingeschoten bal van Jesper Karlsson boven zijn hoofd door zijn handen glippen. Het was direct de 2-0, waarna Utrecht een kansloze pot tegemoet ging.

Het overkwam Paes nog maar twee weken na zijn heldenepos bij Ajax, waar hij met verschillende reddingen de nul hield en de beelden van zijn drievoudige ingreep op inzetten van achtereenvolgens Sébastien Haller en Dusan Tadic breeduit werden besproken. ‘No time to die’, zette hij onder een foto op Instagram, verwijzend naar de James Bond-kaskraker.

Maar het kan snel gaan in het leven van een keeper. Paes wéét dat. Van de Nijmegenaar is bekend dat hij veel bezig is met zijn mentale gestel. Onder meer filmheld Rocky Balboa inspireert hem. Als 23-jarige keeper maakte hij al van alles mee: van blessures tot het veroveren van een basisplek tot het verliezen ervan. Dit seizoen is hij weer eerste keus en laat hij vooralsnog een sterke indruk achter.

Vanmiddag bood hij een inkijkje in hoe hij zijn ketser tegen AZ verwerkte. ,,In mijn vak is het nu eenmaal zo dat als je een detail mist, dat het een doelpunt is. Het gaat er niet om wat er gebeurt, maar hoe je ermee omgaat. Keepers doen veel op intuïtie. Qua voorbereiding heb je alles al gedaan in de trainingsweek. Na zo’n tegendoelpunt ga je natuurlijk even nadenken, maar ik heb zo mijn methodes om dat nadenken uit te zetten en terug te gaan naar die intuïtie. Daar word je beter in als je meer ervaring hebt en meer hebt meegemaakt.”

Paes nam vanmiddag ruim de tijd voor de pers en sprak in volzinnen over zijn middag. ,,Ik zou het niet fair vinden naar mezelf en de buitenwereld als ik er nu niet zou staan. Ik sta er ook als het goed gaat, dus waarom niet als het slecht gaat?”

Volledig scherm Maarten Paes laat de bal door zijn handen gaan glippen. © ANP

Het deed even terugdenken aan vorig seizoen, toen de voormalig keeper van Jong Oranje een blunder maakte tegen Vitesse. De manier waarop hij reageerde op de situatie in interviews, was niet naar de smaak van oud-trainer John van den Brom. ,,Ik vind dat je niet kan zeggen dat je trots op jezelf bent dat je de wedstrijd goed hebt uitgespeeld, als je zo’n fout maakt. Dat zeg je als je bij een vierdeklasser speelt en wij spelen wel om iets meer dan dat”, zei Van den Brom destijds.

Nu pepte Paes zichzelf niet op in zijn praatje achteraf, maar kon hij zijn gevoel wel goed onder woorden brengen. Zoals hij na zijn wedstrijd tegen Ajax ook niet helemaal meeging in de plotselinge euforie. ,,Ik denk dat ik vrij nuchter en stoicijns ben. Ik loop niet de polonaise als het goed gaat, ik wil niet zweven. Je weet namelijk dat het allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Dat blijkt nu maar weer.”

Volledig scherm Maarten Paes. © Pro Shots / Jasper Ruhe