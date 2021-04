Hekken gaan weer dicht: voorlopig geen supporters bij wedstrijden in eredivisie

De test van het afgelopen weekeinde met toeschouwers bij wedstrijden in de Eredivisie is vooralsnog eenmalig geweest. Het kabinet heeft de KNVB laten weten hier niet mee door te willen gaan. Clubs hadden er op gerekend het komende weekeinde weer fans toe te kunnen laten.

Het gevolg van de beslissing van de overheid is dat Ajax in de ‘kampioenswedstrijd’ tegen Emmen zondag voor lege tribunes speelt in de Johan Cruijff Arena.



Het afgelopen weekeinde werd in het kader van de zogenoemde Fieldlab-experimenten voor het eerst sinds eind september een hele speelronde in de Eredivisie met beperkt publiek afgewerkt. Dat is volgens de KNVB zonder problemen verlopen en daarom kwam de bond meteen met het verzoek het project te verlengen.

Wel publiek bij Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie wordt alleen op 30 april in beperkte mate publiek ontvangen, maar dat stond eerder al gepland voor de betreffende pilot. Vooralsnog blijft het ook hierbij, net als in de Eredivisie.

Bij de start van het huidige seizoen werden in het betaald voetbal al zo’n 130 wedstrijden met beperkt publiek gespeeld. Dit leverde volgens de KNVB voor zover bekend niet of nauwelijks besmettingen op. Dat gold ook voor de drie Fieldlab-experimenten met publiek in de stadions, zegt de bond. “Uit onderzoek is gebleken dat in de buitenlucht bijna geen besmettingen plaatsvinden en dankzij de ‘placering’ in de stadions kan iedereen gedurende de hele wedstrijd eenvoudig voldoende afstand houden.”

Met de pilot mochten bovendien alleen personen met een negatieve coronatest de stadions in.