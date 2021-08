Heerenveen verslaat ook RKC en grijpt volle pond uit twee duels

Henk Veerman opende de score uit een penalty en nam vlak voor rust met een kopbal ook de 3-0 voor zijn rekening. Tussendoor had de Kroaat Tibor Halilovic er met een harde volley 2-0 van gemaakt, na adembenemend voorbereidend werk van Filip Stevanovic uit Servië.



In de tweede helft speelde Heerenveen een stuk minder overtuigend en Jens Odgaard, voormalig speler van de club uit Friesland, bracht RKC na driekwart wedstrijd terug tot 3-1. Vlak voor tijd verkleinde Richard van der Venne met een bekeken kopbal de marge tot één goal, maar verder liet de thuisploeg het niet komen.



Sc Heerenveen won in de eerste speelronde in Deventer van Go Ahead Eagles (0-1). De ploeg van trainer Johnny Jansen gaat nu aan de leiding in de eredivisie. Het RKC van coach Joseph Oosting vertoeft in de middenmoot.