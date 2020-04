Heerenveen stemt niet over promotie/degradatie: 'Niet onze rol’

Handbal­sters direct naar EK 2020, mannen missen WK 2021

16:41 De Nederlandse handbalsters zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK van 2020 in Denemarken en Noorwegen. De Europese federatie EHF heeft besloten vanwege de coronapandemie de vier nog te spelen rondes in de kwalificatie te schrappen en de teams aan te wijzen op basis van de eindranking van het vorige EK in 2018. Oranje eindigde daar als derde.