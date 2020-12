Heerenveen - PSV

Schmidt hoopt nog op Madueke, Zahavi en Dumfries voor Heerenveen-uit

4 december Na de Europa League-clash met Granada wacht PSV zondag alweer de volgende beproeving. Voor het eerst in negen jaar willen de Eindhovenaren het competitieduel bij en met SC Heerenveen winnen. ,,Ik had het er met Jorrit Hendrix vandaag nog over”, zei trainer Roger Schmidt. ,,Hij is hier het langst van alle spelers en vertelde dat PSV er nog nooit heeft gewonnen sinds hij bij de ploeg zit.”