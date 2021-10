Heerenveen komt goed weg bij AFC, opstekers voor Sparta en FC Groningen

Heerenveen is ontsnapt aan een vroege uitschakeling in de beker. De nummer negen van de eredivisie keek bij AFC in Amsterdam lang tegen een achterstand aan. In de slotfase kwam het toch nog goed voor de bezoekers: 1-2.



Dalian Maatsen maakte na ruim een kwartier het doelpunt voor de nummer twee van de Tweede Divisie. Henk Veerman, terug in de basisploeg na een goed gesprek met coach Johnny Jansen, zorgde in de 76ste minuut voor de gelijkmaker. Kort daarna voorkwam Filip Stevanovic een verlenging. Voor Heerenveen dreigde in Amsterdam even de derde nederlaag op rij. Eerder verloor de Friese ploeg in de Eredivisie van Ajax (0-2) en FC Utrecht (2-1).