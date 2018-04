Heerenveen en ADO strijden om play-offplaats

PSV wéér in conclaaf met Chelsea over Van Ginkel

7:35 PSV gaat er ook deze zomer voor om Marco van Ginkel - al dan niet definitief - los te weken bij Chelsea. ,,Al is de kans maar één procent, we blijven het proberen", zegt directeur voetbalzaken Marcel Brands daarover. ,,Marco is voor ons van enorm belang, net als een aantal andere spelers."