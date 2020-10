Heerenveen als generale repetitie voor CL-clash met Liverpool: werk aan de winkel voor Ten Hag

KNVB wil Leeuwinnen in Zeist laten trainen na stilleggen competitie

14 oktober De KNVB hoopt dat de voetbalsters die in Nederland spelen en zijn opgeroepen voor Oranje, zo snel mogelijk met elkaar kunnen gaan trainen in Zeist. De eredivisie voor vrouwen is namelijk stilgelegd en de speelsters mogen bij hun clubs alleen maar in groepjes van vier trainen.