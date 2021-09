Hecht collectief Feyenoord maakt met knock-out tegen PSV iets los in Rotterdam

PSV en Feyenoord: polletje van Van Breukelen, 10-0 én dat eenmalige optreden van Abe Knoop

10:40 PSV en Feyenoord staan zondag weer tegenover elkaar. Wie aan die confrontatie denkt komt al snel op de 10-0 in Eindhoven in 2010. Of het beroemde polletje van Hans van Breukelen, die de bal in de Kuip weer oppakte, een vrije trap tegen kreeg en Feyenoord op die manier aan een treffer hielp.