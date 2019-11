Hatzidiakos en Van de Streek blinken uit, PSV scoort vooral onvoldoendes

RapportcijfersPantelis Hatzidiakos wordt niet vaak genoemd in het talentencollectief van AZ dat zo soepel draait in de eredivisie maar tegen FC Twente was hij belangrijk met een treffer en stug verdedigingswerk. Hij kreeg een 8. Net als RKC-verdediger Hans Mulder, Sander van de Streek (FC Utrecht) en Kaj Sierhuis (FC Groningen), die twee keer scoorden voor hun clubs.

Een minder goed weekend was het voor Heracles-verdediger Navajo Bakboord die mede schuldig was aan de verrassende nederlaag tegen RKC. Hij kreeg met een 3,5 het laagste cijfer van de wedstrijd. Ook veel PSV’ers kregen een laag cijfer. De Eindhovenaren speelden met 2-2 gelijk tegen Sparta en dat leverde Timo Baumgartl, Erick Gutiérrez en Pablo Rosario een 4 op.

PEC Zwolle – Ajax 2-4

PEC Zwolle: Mous 4,5; Van Wermeskerken 5, Lachman 5,5, Lam 5,5, Paal 5,5; Hamer 6,5, Clement 6 (79. Thy -), Saymak 6 (70. Dekker); Nakayama 5, Van Crooij 4,5, Reza 4,5 (55. Johnsen 6).

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6,5, Veltman 6, Blind 7, Tagliafico 6,5; Van de Beek 6,5 (72. Marin -), Martínez (28. Álvarez 4,5) (68. Gravenberch -), Ziyech 7; Promes 7, Tadic 5,5, Neres 6,5.

Scheidsrechter Kuipers: 6.

Man of the match: Hakim Ziyech legt de ballen neer waar hij wil. Tegen PEC Zwolle was hij weer goed voor twee assists.

Volledig scherm © BSR Agency

RKC – Heracles 2-0

RKC: Vaessen 7; Gaari 6,5, Mulder 8, Delcroix 6,5 Bakari 6,5; Rienstra 7 (86. Van Weert -), Spierings 7,5, Leemans 7,5; Maatsen 6,5, Vente 6,5 (81. Vermeulen -), Sow 7,5.

Heracles: Blaswich 5,5; Bakboord 3,5, Pröpper 5, Knoester 5, Czyborra 5,5; Mauro 5, Kiormourtzoglou 5, Merkel 5 (84. Szöke -); Van der Water 4 (62. Bijleveld -), Dessers 5, Dos Santos 5 (62. Konings -).

Scheidsrechter Van de Graaf: 5,5.

Man of the match: Hans Mulder was tegen Heracles de belangrijkste man in de RKC-verdediging die voor het eerst dit seizoen de nul hield.

Volledig scherm © ANP Sport

Sparta – PSV 2-2

Sparta: Harush 7; Abels 7, Vriends 7, Mattheij 7, Faye 6,5; Harroui 6,5, Auassar 7, Smeets 7,5 (90. Rigo), Rayhi 7; Ache 7, Dervisoglu 6.5 (79. Veldwijk -).

PSV: Zoet 5; Dumfries 5,5, Schwaab 4,5, Baumgartl 4, Sadílek 5 (56. Mitroglou 4,5), Rosario 4, Ihattaren 6, Gutiérrez 4 (46. Boscagli 5); Doan 5,5, Bruma 5, Gakpo 5.

Scheidsrechter Nijhuis: 7,5.

Man of the match: Ook tegen PSV beheerste Bryan Smeets het hele middenveld.

Volledig scherm © BSR Agency

AZ – FC Twente 3-0

AZ: Bizot 7; Sugawara 6,5, (75. Druijf), Hatzidiakos 8, Wuytens 7 (82. Clasie -), Wijndal 7,5; Koopmeiners 7, Midtsjø 6 (82. Ouwejan -), De Wit 7; Stengs 7, Boadu 7, Idrissi 7,5.

FC Twente: Drommel; Verhaegh 5, Busquets 6, Schenk 6, Verdonk 6; Roemeratoe 6, Selahi 6 (85. Aburjania -), Espinosa (21. Brondeel 5,5), Zekhnini 5 (46. Brama 6), Vuckic 5, Aitor 5.

Scheidsrechter Makkelie: 7.

Man of the match: Pantelis Hatzidiakos speelde met twee nieuwe voortanden nadat hij er nog twee was verloren na een duel vorige week met PSV-spits Mitroglou. Dat deed de Griekse international foutloos.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Emmen – Vitesse 2-1

FC Emmen: Telgenkamp 6,5; Bijl 7, Heylen 6,5, Veendorp 6,5, Burnet 7; Pena 7, Chacón 6,5, Hiariej 6,5; Laursen 7,5 (86. Jansen -), De Leeuw 7, Kolar 6,5 (69. Arias -).

Vitesse: Pasveer 5; Dasa 5, Doekhi 5, Obispo 5, Clark 5 (86. Buitink -); Grot 4 (60. Lelieveld 5,5 ), Bazoer 5, Bero 5, Linssen 4,5 (69. Darfalou -); Matavz 4,5, Dicko 6.

Scheidsrechter Kooij: 6.

Man of the match: Nikolai Laursen pikt de vorm van begin dit seizoen weer op. De Deen was tegen Emmen goed voor de openingstreffer en speelde sowieso een goede wedstrijd.

Volledig scherm © BSR Agency

VVV – Feyenoord 0-3

VVV: Kirschbaum 5; Pachonik 5, Röseler 6, Kum 5, Schäfer 5; Van Ooijen 5 (73. Opoku -), Cattermole 6 (73. Yeboah -), Post 5, Neudecker 6; Linthorst 6, Wright 5.

Feyenoord: Vermeer 6,5; Karsdorp 6 (77. Geertruida -), Ié 6,5, Van der Heijden 6,5, Haps 6,5; Toornstra 6,5, Fer 6,5, Kökcü 6; Berghuis 6,5, Jørgensen (83. Narsingh -), 6, Sinisterra 6 (81. Larsson -).

Scheidsrechter Blom: 6.

Man of the match: Steven Berghuis, de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, nam de geplaagde club bij de hand door twee keer te scoren.

Volledig scherm © Pim Ras fotografie

FC Utrecht – Fortuna Sittard 6-0

FC Utrecht: Paes 6,5; Klaiber 7,5, Janssen 6,5, Hoogma 7, Van der Maarel 6,5; Van Overeem 7,5, Maher 7 (64. Emanuelson -), Ramselaar 7,5, Gustafson 7,5; Van de Streek 8 (80. Makienok -), Kerk 7,5 (71. Bahebeck –).

Fortuna Sittard: Koselev 4,5; Harries 4 (32. Essers 5), Ninaj 4, Angha 4, Cox 4; Passlack 5 (62. Carbonell -), Smeets 5, Tekie 5, Ciss 4,5; (85. Damascan -), Sambou 4,5, Diemers 5.

Scheidsrechter Kamphuis: 7.

Man of the match: Sander van de Streek was de grote man in de monsterzege van FC Utrecht. Hij scoorde voor het eerst sinds februari 2018 twee keer in een eredivisiewedstrijden.

Volledig scherm © ANP Sport

FC Groningen – Willem II 2-0

FC Groningen: Padt 6,5; Zeefuik 7, Te Wierik 6,5, Itakura 6, Warmerdam 7; Hrustic 6.5 (70. Memisevic -), Matusiwa 7,5, El Messaoudi 6,5; El Hankouri 6 (86. Schreck -), Asoro 7,5, Sierhuis 8 (63. Benschop -).

Willem II: Wellenreuther 5; Heerkens 5,5, Holmen 5,5, Peters 6, Nelom 4,5 (65. Gladon -), Saddiki 5 (60. Nieuwkoop 6), Ndayishimiye 6, Llonch 6; Nunnely 5 (46. Quinonez 4), Pavlidis 4.5, Köhlert 5.

Scheidsrechter Van Boekel: 6,5.

Man of the match: Kaj Sierhuis is op stoom. Na zijn eerste goal twee weken geleden, scoorde hij tegen Willem II twee parels van doelpunten.

Volledig scherm Kaj Sierhuis scoort de 1-0. © BSR Agency

ADO Den Haag – Heerenveen 1-1

ADO Den Haag: Koopmans 6; Malone 5,5, Beugelsdijk 7, Pinas 6,5, Meijers 5; Immers 6 (83. Ould-Chikh -), Bakker 6, Goossens 6; Summerville 7, Kramer 6 (88. Necid -), Hooi 5 (74. Falkenburg -).

Heerenveen: Hahn 6, Floranus 6, Botman 7,5, Dresevic 6,5, Van Rhijn 6 (86. Woudenberg -), Faik 6, Kongolo 6, Veerman 5 (69. Bruijn -), Ejuke 5,5, Odgaard 6, Halilovic 5 (69. Halilovic -).

Scheidsrechter: Van der Eijk: 6.

Man of the match: Sven Botman wordt een steeds belangrijkere pion in de verdediging van Heerenveen dat nog maar weinig doelpunten tegen krijgt. Hij maakt alweer een belangrijke goal. Zijn tweede van het seizoen.