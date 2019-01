'Hattrickheld’ Serrarens: ‘Liever elke week één’

Serrarens weet dat de clubleiding van De Graafschap op zoek is naar een nieuwe spits. ,,Het is mooi meegenomen als er goede, nieuwe spelers willen komen. Kwaliteit kunnen we altijd gebruiken, op iedere positie. Maar ik wilde heel graag laten zien dat ik het wél kan’', zei de spits die voor de winterstop maar drie keer scoorde. ,,Hopelijk kan ik dat elke week doen.’’



De Graafschap staat nog steeds onderaan, maar kwam in punten wel op gelijke hoogte met NAC Breda. ,,Mooi man’', zegt trainer Henk de Jong. ,,We waren al afgeschreven, maar we kunnen niet lager. We kunnen alleen maar omhoog.’’