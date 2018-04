Hassane Bandé volgende week al naar Ajax

Door Daniël Dwarswaard



Bandé komt voor zo’n negen miljoen euro over van KV Mechelen dat na de degradatie enkele weken terug al uitgespeeld is. Bandé moet de leegte opvullen die Amin Younes achterlaat en een concurrent worden van Justin Kluivert.



Afgelopen winter probeerde directeur spelerszaken Marc Overmars tevergeefs Bandé al naar Amsterdam te halen. De Belgische club wilde toen niet meewerken omdat het de Afrikaan nodig had in de strijd tegen degradatie. Maar ook met Bandé in het team kon Mechelen zich niet handhaven. De club gaat bij de degradatie overigens wel aanvechten bij de rechter. De club stelt dat concurrent Moeskroen onrechtmatig een licentie heeft gekregen vanwege vermeende fraude.