Harroui zet Sparta met één been in finale play-offs

De ploeg van Klaas Wels kon niet beter, leek het. Voor zijn collega Henk Fraser gold dat hij het wel best leek te vinden, een gelijkspelletje in Oost-Brabant. Geen enkel initiatief ging er lange tijd van zijn elftal uit. Opvallend, zeker omdat het verre van vanzelfsprekend is dat Sparta TOP in de terugwedstrijd wel even aan de kant zet. De eerdere competitiewedstrijd op Het Kasteel eindigde in 1-4.



In die zin kwam de fraaie goal van Harroui -schot na uitstekende actie waar TOP Oss-doelman Ronald Koeman kansloos op was- uit de lucht vallen. En ook daarna waren de mogelijkheden schaars in het Frans Heesen Stadion. Harroui was met een schuiver nog het dichtstbij nóg een treffer voor de Rotterdammers. Aan de andere kant probeerden Norichio Nieveld (hoog over) en Bryan Smeets (prima redding Sparta-keeper Tim Coremans) het. Tevergeefs.



Harroui lukte het even later wél opnieuw te scoren. Met een leep stiftje verschalkte hij Koeman. En daarmee zorgde hij voor een comfortabele 0-2 namens Sparta. Dat zagen ook de 450 meegereisde Rotterdamse fans, die hun held na afloop massaal toezongen.



Woensdagavond 20.45 uur is de return op Het Kasteel. De uiteindelijke winnaar van de tweestrijd treft in de finale de winnaar van de ontmoeting tussen Cambuur en De Graafschap. Die duels hebben plaats op zaterdag 25 mei en dinsdag 28 mei.