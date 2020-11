Harroui verlaat Jong Oranje na positieve coronatest

Lijn-De Boer De Boer doet het nu écht op zijn manier: ‘Discussie over welke lijn het is, is voor mij gesloten boek’

11 november Stop met praten over ‘de Lijn-Koeman’. Start liever het Oranje van Frank de Boer op. Dat was laatst de openlijke boodschap van Ronald Koeman. Zijn opvolger kopte de voorzet gisteren meteen in op weg naar de oefeninterland van vanavond tegen Spanje. Op de ‘lijn-De Boer’ is Spanje vanavond (20.45 uur) in Amsterdam de eerste test.