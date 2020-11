‘Hansie’ voelt zich geen journalist, analyticus of presentator: ‘Ik doe gewoon maar wat joh’

De bijzondere statistie­ken van een jaar Advocaat bij Feyenoord

2 november Dick Advocaat vierde dit weekend zijn eenjarige jubileum als coach bij Feyenoord. De 73-jarige oefenmeester trok Feyenoord uit het dal waarin het onder Jaap Stam was beland en maakte er in Nederland een onverslaanbaar team van. Dit zijn de opmerkelijke statistieken van Advocaat in één jaar Feyenoord.