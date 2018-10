Hans de Koning opnieuw trainer van FC Volendam

FC Twente mede aan kop na zege op Jong PSV

30 september FC Twente heeft zich bij de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie geschaard. De Tukkers wonnen het duel met Jong PSV met 2-1. FC Twente komt net als Go Ahead Eagles, Almere City en Sparta Rotterdam op zestien punten. Go Ahead is op basis van het doelsaldo koploper.