Handbalsters direct naar EK 2020, mannen missen WK 2021

De vrouwenploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade, die zich in december kroonde tot wereldkampioen, moest dit jaar nog vier interlands spelen in de EK-kwalificatie. Het coronavirus zorgt ervoor dat geen van die wedstrijden doorgaat. Ook door het plan van de EHF om in juni die vier duels af te werken in een week tijd is een streep gezet.



Spanje zou in twee van die wedstrijden de tegenstander zijn. Oranje versloeg die ploeg in de finale van het WK in Japan. Voor de geschrapte thuiswedstrijd eind maart was Ahoy in Rotterdam uitverkocht met 10.000 kaarten.