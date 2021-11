Hake puzzelt in defensie en wil Vitesse tik uitdelen in strijd om Europees voetbal

samenvatting Mazraoui na unieke avond voor Ajax: ‘Niemand had dit verwacht, maar wij wel’

Voor het eerst in de geschiedenis van de club heeft Ajax de eerste vier groepswedstrijden in de Champions League gewonnen. Noussair Mazraoui speelde een belangrijke rol in de wedstrijd. Hij veroorzaakte een penalty en knokte zich daarna met het team terug. ,,We hebben laten zien dat dit Ajax alles kan.”

