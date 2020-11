Hake aast op job Van den Brom: ‘FC Utrecht kent mijn ambitie’

Podcast | ‘De boosheid bij PSV is buitenpro­por­ti­o­neel’

2 november De KNVB en PSV hebben het met elkaar aan de stok. De crisis bij Feyenoord wordt bezworen in Emmen. Barcelona in de financiële problemen. Is Ajax klaar voor FC Midtjylland? Het overlijden van Tonny Bruins Slot en de strafschoppenregen in de eredivisie. Het zijn onderwerpen in een nieuwe AD Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou, Mikos Gouka, Maarten Wijffels en Etienne Verhoeff.