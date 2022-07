Guus Til beleeft droomdebuut bij PSV: ‘Tegen Ajax weet je dat elke counter kassa kan zijn’

Feyenoord maakt komst Santiago Giménez bekend: ‘Droom van mij om voor zo'n grote club te spelen’

Santiago Giménez is definitief Feyenoorder. Zijn transfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: de 21-jarige Mexicaan heeft tot en met 2026 getekend bij de Rotterdamse club. Hij komt over van CD Cruz Azul.

30 juli