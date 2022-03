Guus Hiddink moet bij PSV klankbord voor Ruud van Nistelrooy worden

Wat er met keeperstrainer Raimond van der Gouw gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. Daarnaast lijkt het logisch dat Van Nistelrooy een aantal vertrouwelingen mee wil nemen. Hij werkt in de opleiding bijvoorbeeld al lang samen met Tim Wolf (33), die vermoedelijk ook de overstap naar de A-selectie kan maken.



Als PSV de nieuwe trainersploeg begin deze week weet te presenteren, kan de huidige selectie zich daarna met duidelijkheid over de toekomst op de rest van het seizoen concentreren. Dit weekend werd ook duidelijk dat Hedwiges Maduro in beeld is om de vloot met coaches aan te vullen, maar mogelijk komt hij voor het beloftenteam. Daarvoor moet PSV ook nog een opvolger presenteren als Van Nistelrooy definitief hoofdcoach wordt.



Daarnaast kan dan alvast een begin worden gemaakt met de start van de transferzomer, die opnieuw heftig kan worden. Voor een aantal spelers (Gakpo, Sangaré, Madueke) is stevige belangstelling en PSV zal onder aanvoering van technisch directeur John de Jong vervangers moeten zoeken. De club denkt onder meer een rechtsback, spits en misschien wel twee extra keepers nodig te hebben.