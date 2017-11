Gullit: Zoals het nu is bij Oranje, is het prima

Ruud Gullit blijft alleen op de stoel van assistent-bondscoach zitten als Dick Advocaat aanblijft als baas van Oranje. Dat zegt hij in het Ziggo Sport-programma Rondo. ,,Het hangt niet van de persoon af, maar het is een gevoel. Zoals het nu is, is het prima.''