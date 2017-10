Gullit: Te veel talenten in buitenland op de bank

Gullit wijst op Nathan Aké. ,,Hij bleef twee jaar op de bank in Chelsea. Goed, hij is op een gegeven moment naar Bournemouth gegaan, maar twee jaar dat is tien procent van jouw carrière. Het grootste probleem van Nederland is dat als er een jong talent is, hij snel naar het buitenland gaat en daar niet aan spelen toekomt.’’



Volgens Gullit zijn er talenten die eraan komen, maar niet iedereen ziet dat. ,,Ajax bereikte vorig seizoen de finale van de Europa League, veel mensen vergeten dat haha. En dat met een jong team. Matthijs de Ligt is pas 18 jaar en Donny van de Beek (20) is ook erg jong.’’



Gullit zegt jaloers te zijn op de overvloed aan talenten bij Frankrijk, koploper in de groep van Oranje. ,,Tegen Nederland had Frankrijk zowat 200 miljoen euro op de bank zitten, haha. Maar als klein land zijn we erg trots op wat we hebben neergezet. Het is een golfbeweging. We zaten al lang in de top van de golf, nu gaat het minder, maar we komen weer terug.’’



Gullit wil nog niet spreken van een ‘finale’ tegen Zweden, dinsdag in de Arena. ,,Allereerst moeten we naar Wit-Rusland, waar het niet zo makkelijk is, we moeten echt geconcentreerd zijn om te winnen. Dat is het eerste wat we zullen doen en we zien wel wat er tegen Zweden gebeurt.’’