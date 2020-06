Gullit: ‘Ik ben echt trots op Nederland, maar je moet niet zeggen dat racisme hier niet voorkomt’

VideoRuud Gullit noemt Nederland een prachtig land, maar waarschuwt tegelijkertijd: ‘We moeten niet doen alsof racisme hier niet voor komt.’ Gullit en Henk ten Cate waren gisteravond te gast in het Ziggo Sport-programma Rondo, waar uitgebreid werd gesproken over racisme in Nederland en het voetbal. Ten Cate zei blij te zijn dat er nu duidelijk over werd gesproken. ,,Geloof me, het is echt erg. Ik heb nooit de ballen gehad om er iets over te zeggen. En waarom niet? Omdat ik me alleen voelde.”

Ten Cate zegt dat racisme al heel lang aanwezig is in de sport. ,,Er is nu een groep mensen die het niet meer pikt en daadkrachtige statements maakt. Het is voor mij heel herkenbaar.” Ook Gullit erkende dat hij het racisme heeft ervaren. ,,Die dingen hebben me niet klein gekregen, maar hebben me wel een litteken gegeven. Dit is niet zwart tegen wit. Dit is mensen tegen racisme.”

,,Er moet nu doorgepakt worden”, gaat Gullit verder. ,,Ik ben er het meest boos over dat mensen zeggen dat het wel meevalt. Voor mij en Henk valt het misschien mee door onze status. Maar voor heel veel mensen valt het niet mee. Ik vind het vooral belangrijk dat Rutte het ook toegaf, dat er racisme is in Nederland.”

Ten Cate: ,,Racisme is niet het woord neger. Niet het woord zwartkop. Het is de toon die de muziek maakt. De manier waarop dingen gezegd worden. De manier waarop donkere mensen dingen ervaren en binnenkrijgen. Dat is het gevoel dat je als kind al ontwikkelt. Het gevoel dat je onderscheid kan maken tussen hij meent het en hij niet.”

,,Ik had alleen maar blanke vriendjes. En als iemand mij bruine noemde, heb ik dat nooit als racisme ervaren. Vrienden noemde mij bruine beer. Dat was liefkozend. Ik noemde hun schele. Maar in het veld, dat mensen mij roetmop noemde. Denk je dat er ooit iemand op gereageerd heeft?”

‘Niet zeggen dat het hier niet gebeurt’

Gullit zegt dat hij trots is op Nederland. ,,We wonen in een prachtig land. Ik ben echt trots op Nederland, maar je moet niet zeggen dat het niet gebeurt.”



Ten Cate zegt dat er genoeg nog moet kunnen. ,,Humor moet blijven bestaan. Je moet grappen kunnen blijven maken. Er zijn heel veel joodse moppen. Er zijn heel veel moppen over Surinamers. Maar niet alles kan.” De voormalig trainer van FC Barcelona zegt dat hij zich niet zo zeer stoorde aan de uitspraak van Johan Derksen. ,,Daar niet zozeer aan, maar wel aan het feit dat het daarna ontkent werd. Ze zeiden dat ze zich niet konden voorstellen te leven in een land waarin het zo ernstig was. Maar het is echt zo ernstig.”

Gullit: ,,Ik zeg niet dat ze racisten zijn, maar soms komt er een moment dat je moet denken: ‘dit had ik niet moeten zeggen.’” De 66-voudig international zegt ook zijn twijfels te hebben over de boycot van de Oranje spelers die niet meer met Veronica Inside willen praten. ,,Je moet altijd met elkaar in gesprek blijven. Je moet altijd proberen het samen op te lossen. Een boycot gaat niet helpen. Als je het wil oplossen, moet je dat binnenskamers met elkaar bespreken. Niet in de show.”

Ten Cate werpt daar wel tegen in dat het bij Veronica Inside geen kantinepraat meer is. ,,Dit zijn opiniemakers. Dat weten ze verdomd goed.”