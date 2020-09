Guimaraes over eventuele geldproblemen: Teixeira heeft altijd zijn salaris ontvangen

Aanwinst Feyenoord Teixeira denkt fit genoeg te zijn voor competitie­start

4 september João Carlos Teixeira denkt fysiek klaar te zijn voor de competitiestart van Feyenoord volgende week in Zwolle tegen PEC. De 27-jarige Portugees werkte zijn eerste training af in de Kuip en tekende een tweejarig contract in de Kuip. Feyenoord heeft een optie voor nog een jaar.