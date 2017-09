Gudde officieel benoemd tot directeur bij KNVB

El Ahmadi neemt het voortouw bij ver­wer­kings­pro­ces Feyenoord

14:20 De nederlaag tegen Manchester City, daar spraken ze in de kleedkamer van Feyenoord nog eenmaal over. Vervolgens nam aanvoerder Karim El Ahmadi enkele spelers apart. ,,Karim heeft ook met mij gesproken’’, zei Jeremiah St. Juste. ,,Hij is een echte aanvoerder met een duidelijke mening. Ook over dingen buiten het voetbal die rond een ploeg gebeuren.’’