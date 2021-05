Grote opluchting in Tilburg: Holmén houdt Willem II in de eredivisie

Willem II heeft zich op de laatste speeldag van de eredivisie in veilige haven gespeeld. In een uiterst spannende wedstrijd won de ploeg van Zeljko Petrovic met 2-1 van Fortuna Sittard en dat was precies genoeg, ondanks een 0-4 zege van FC Emmen .

De Tilburgers trapten het gaspedaal direct vol in. Eerst met een paar harde overtredingen, waarbij scheidsrechter Allard Lindhout zich coulant toonde. En vervolgens kreeg de thuisploeg een paar goede kansen. Ché Nunnely zag een inzet bij de eerste paal geblokt door een Fortunees, Mike Trésor schoot in kansrijke positie net voorlangs.

Fortuna kwam vervolgens beter in de wedstrijd, maar werd niet echt gevaarlijk. En toen, vlak voor rust. Vangelis Pavlidis kreeg de bal en begon aan een indrukwekkende slalom in het strafschopgebied van de Limburgers. Hij leek een paar keer op dood spoor te zitten, maar dat bleek telkens niet het geval. Uiteindelijk stond de Griek oog-in-oog met keeper Yanick van Osch, die hij met een droog puntertje verschalkte: 1-0. Was er publiek bij geweest, dan zou het stadion ontploft zijn na de wereldgoal. Nu bleek het bij een feestje van de spelers en stafleden langs de lijn.

Vangelis Pavlidis viert zijn wondergoal.

Fortuna hoorde in de rust dat concurrent Sparta met 0-2 voor stond bij Heerenveen en dat de kansen op een ticket voor de ‘Europese’ play-offs dus verkeken waren voor de Limburgers. Maar dat weerhield de ploeg van Sjors Ultee er niet van om de tweede helft fanatiek van start te gaan. En vrijwel meteen was het raak, bij de eerste grote kans voor de bezoekers in de wedstrijd. Sebastian Polter stuurde Zian Flemming weg, die de uitgekomen keeper Aro Muric verschalkte: 1-1.

Een enorme domper voor Willem II, dat kracht moest zien te vinden voor een nieuw offensief. Broodnodig, want concurrent Emmen liep intussen uit naar een grote voorsprong bij VVV. Willem II móest dus winnen. Het duurde even voordat de ploeg van Petrovic zich herpakt had, maar toen was het raak. Na een afgeslagen corner pikte Ché Nunnely de bal op en trok richting achterlijn. Vervolgens legde hij keurig af op Sebastian Holmén, die binnenschoot: 2-1.

De moegestreden Llonch (die geel had gekregen) en Trésor werden vervangen door Lindon Selahi en Mats Köhlert. Fortuna gaf zich nog altijd niet gewonnen en bleef strijdbaar. Met nog vijf minuten op de klok kwamen Wesley Spieringhs en Freek Heerkens in de ploeg voor Pavlidis en Saddiki in een poging de zaak op slot te gooien. De spanning was enorm groot. Zou Willem II het vege lijf redden? Fortuna kwam nog met een slotoffensief, maar dat leverde niets meer op. En dus spelen de Tilburgers ook volgend seizoen in de eredivisie, FC Emmen gaat de play-offs in.

Sebastian Holmén en Sven van Beek vieren feest.

Willem II viert feest.

