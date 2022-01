Grote groep supporters bewijst voor de Kuip laatste eer aan clubicoon Wim Jansen

In de Kuip was begin van de middag een besloten afscheidsdienst voor genodigden. Om ook de supporters een kans te geven om afscheid te nemen, reed de rouwauto daarna een ereronde. Rond 14.30 uur reed de auto over het voorplein, waar de vlaggen halfstok hangen. De supporters klapten en staken fakkels af. Voor de witte Feyenoord-letters stopte de rouwstoet even en werd You Never Walk Alone ingezet.