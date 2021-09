Grommende Kuip bewijst z’n waarde: Het Legioen kan cruciale rol gaan spelen in Rotterdam

Blind en Ten Hag genieten van Ajax: ‘Wij zijn zelf onze grootste tegenstan­der’

25 september Daley Blind was na de eenvoudige zege op FC Groningen complimenteus voor Ajax. Hoewel een grote score - de laatste weken regel voor de Amsterdammers - uitbleef, had de linkspoot weer genoten. ,,Als we dit niveau laten zien, zijn we moeilijk te verslaan. Ik denk dat we zelf onze grootste tegenstander zijn.”