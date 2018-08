Groenendijk verwacht niet dat Falkenburg komt ‘rondneuzen’ in Almelo

Van Bommel: Als je fit bent, kan je gewoon drie duels per week spelen

14:43 Mark van Bommel houdt morgen in de uitwedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard nog geen rekening met het uitduel van zijn ploeg van drie dagen later met Bate Borisov in de play-offs van de voorronden van de Champions League. ,,Als je fit bent, en dat zijn we allemaal, dan kan je gewoon drie wedstrijden in de week spelen", zei hij.