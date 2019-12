Groenendijk overtuigde Heesen om wél bij ADO te blijven

Dirk Heesen wilde zich solidair tonen met Fons Groenendijk, maar bleef na het opstappen van de trainer bij ADO Den Haag om tijdelijk de taken over te nemen. Sterker nog: de huidige interim-trainer heeft met de clubleiding een mondeling akkoord over contractverlening bereikt.

Door Yorick Groeneweg



De handtekeningen zijn nog niet gezet, maar het is een kwestie van tijd dat Dirk Heesen tot de zomer van 2021 bij ADO vastligt. Als assistent-trainer, terwijl hij sinds deze week op tijdelijke basis als hoofdtrainer voor de groep staat in Den Haag na het opstappen van Fons Groenendijk.

Heesen dacht er in eerste instantie aan om solidair te zijn met Groenendijk en ook te stoppen. Tot hij hem sprak. ,,Hij heeft gezegd dat ik het moest doen, dat gaf de doorslag. De club moet ook verder”, vindt Heesen, die tussen 1992 en 1998 meer dan 250 wedstrijden voor de club speelde. In 2017 keerde de oud-verdediger terug in de hofstad, een dag na de presentatie van Groenendijk.

Maandagochtend stond Heesen voor het eerst als hoofdtrainer voor de groep. Hoewel bij de 50-jarige de knop snel omging, merkte hij dat dat bij de spelers niet het geval was. Het vertrouwen is laag in Den Haag met slechts één overwinning in de laatste tien wedstrijden en een zeventiende plek op de ranglijst.