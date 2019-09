Groenendijk over Kanon: ‘We werden weleens vader en zoon genoemd’

Van Bommel: Ajax is zondag favoriet

14:33 Ajax begint volgens Mark van Bommel zondag de topper in de eredivisie tegen PSV als favoriet. ,,Dat was vorig seizoen al zo en dat is nu zo. Ze hebben ontzettend veel geld en kunnen veel geld uitgeven. Zo ver zijn wij nog niet", zei de trainer van PSV vandaag op sportcomplex De Herdgang.