Groenendijk denkt graag terug aan vorige Feyenoord-ADO: ‘Maar het is nu totaal anders’

Door Yorick Groeneweg



Het moest 12 mei de middag van Robin van Persie worden, maar ADO verstierde het afscheidsfeestje van de vedette. ,,Daar kijk ik met een goed gevoel op terug”, aldus ADO-trainer Fons Groenendijk. ,,We hebben toen precies gedaan wat we hebben afgesproken. We wisten dat elke bal naar Robin van Persie zou gaan, dat hebben we heel goed bespeeld.”

Waar de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal niet scoorde, deed ADO dat wel twee keer. Erik Falkenburg uit corner en Sheraldo Becker uit een counter. ,,Dat hebben we goed gedaan. In de Kuip winnen is altijd mooi en ik denk dat de jongens dat ook nog we weten.”

Toch haalde de trainer die wedstrijd deze week niet aan in zijn besprekingen. Hoewel de selectie grotendeels intact gebleven is, zijn met Nasser El Khayati en Sheraldo Becker twee spelers vertrokken die toen in de Kuip een hoofdrol hadden. ,,Het is totaal niet meer te vergelijken. We moeten op zoek naar andere wapens. Daar zijn we nog mee in de weer, want het is nog lang niet allemaal op zijn plek gevallen.”

Deze week sloot bijvoorbeeld Thom Haye nog aan in Den Haag. Hoewel hij al twee keer meetrainde, is het nog maar de vraag of de van Lecce afkomstige middenvelder zondag inzetbaar is. ADO wacht nog op zijn vrijgave door de Italiaanse bond. ,,Daarnaast kunnen we wel een nieuwe speler hebben, als staf zien wij vaak dat die nog niet kunnen beginnen. We hebben geduld en nemen de tijd”, aldus Groenendijk.