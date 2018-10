Grim slaapt slecht na RKC-stunt: ‘Klein feestje gevierd in de kleedkamer en in de bus’

De trainer benadrukt dat het resultaat dik verdiend is. ,,We hebben daarom een klein feestje gevierd in de kleedkamer en in de bus. Toen we bij het stadion aankwamen werden we onthaald door onze supporters. Dat is toch wel heel mooi hoor.”



In de Keuken Kampioen Divisie gaat het RKC vooralsnog minder voor de wind met een vijftiende plek. ,,We zitten als club in een fase waarin we niet altijd beloond worden voor ons spel. Gisteravond was dat wel zo. Van zulke resultaten krijg je enorm veel energie. PSV had geen B-elftal. Zij hebben nog altijd meer kapitaal op het veld staan dan dat wij als club hebben, dus daar ben ik het niet mee eens.”