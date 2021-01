Grijpt Vitesse de macht in januari? ‘Er zijn de laatste jaren talloze sprookjes geschreven’

Vitesse kan zomaar eens de grote winnaar worden van Super Januari. Terwijl de concurrenten tegenover elkaar staan in een maand vol toppers, heeft de ploeg van Thomas Letsch op papier een veel makkelijker programma. Maar is dat wel zo? Coryfeeën Aad de Mos en Roy Makaay blikken vooruit.

Door Jeffrey van der Maten



Is het spreekwoord ‘als twee honden vechten om een been, loopt een derde er mee heen’ straks van toepassing op Vitesse? Wel als de stuntende Arnhemmers deze maand het relatief eenvoudige programma met succes weten te voltooien. Want terwijl concurrenten Ajax, PSV, AZ en Feyenoord in een slachthuis vol onderlinge duels zijn beland, kan Vitesse de lachende vijfde worden.

Vitesse heeft dit seizoen namelijk al wel voor hetere vuren gestaan. Vanavond wacht nog een lastigste klus tegen FC Utrecht, daarna volgen wedstrijden tegen laagvliegers FC Emmen, ADO Den Haag en VVV-Venlo én de krachtmeting met FC Groningen. Toch wil oud-trainer Aad de Mos niet spreken van een makkelijke agenda. ,,Ze kunnen tegen iedere ploeg punten verspelen. Als de tegenstander niet zo naïef speelt, is Vitesse te kloppen.” De Mos geeft aan waar de zwakke plek van Vitesse ligt. ,,Zet drie aanvallers op die verdediging en geef ze druk, dan kun je Vitesse pijn doen.”

Quote Sommige jongens zullen de spanning in hun benen en hoofd gaan voelen. Eerst speelden ze nog vrij, nu komt de druk erop. Aad de Mos

Dat gebeurde voor de jaarwisseling nauwelijks, waardoor Vitesse zich knap in de top nestelde. De achterstand op koploper Ajax bedraagt slechts drie punten. Gloort er een Arnhems sprookje? De Mos denkt van niet. ,,Ze moeten nu, sommige jongens zullen de spanning in hun benen en hoofd gaan voelen. Eerst speelden ze nog vrij, nu komt de druk erop. Spelers bij Ajax weten precies hoe ze om moeten gaan met dat gevoel, die spelen altijd finales. De topclubs kennen het klappen van de zweep, voor de andere teams is dat gewoon moeilijk. Dat zie je ook bij AZ.”

Volledig scherm Matus Bero heeft Vitesse op 0-1 gezet tegen Heracles. © Pro Shots / Paul Meima

Oud-spits Roy Makaay sluit zich daarbij aan. ,,Er wordt nu ineens verwacht dat ze deze maand zomaar even alles gaan winnen. Ze laten tot nu toe zeker een goede indruk achter, maar mogen zich nu écht gaan bewijzen.” Makaay denkt dat Vitesse het wél in zich heeft. ,,Het is lastig om te zeggen, want bepaalde ploegen zijn kwalitatief gewoon beter. Ze zullen deze maand ook niet iedereen gaan oprollen, maar natuurlijk kunnen ze aan het einde van deze maand bovenaan staan.”

Dat zegt overigens nog niet alles, aldus de aanvaller die namens Vitesse 42 keer raak schoot. ,,Ze mogen nu dan wel relatief eenvoudige weken hebben, maar in deze maand pakken ze niet ineens de titel. Ze moeten nog gewoon tegen de concurrenten, er is nog een lange weg te gaan. De druk op die jongens zal alleen maar toenemen.” Vitesse versloeg eerder dit seizoen Feyenoord (1-0) en PSV (2-1), terwijl van Ajax (2-1) nipt werd verloren.

Quote Ze hebben een fantasti­sche speelstijl en doen het geweldig. Ja, dat vind ik als oud-spe­ler echt wel mooi om te zien. Roy Makaay

Makaay spreekt uit ervaring. In 2000 pakte hij zeer verrassend de Spaanse landstitel met Deportivo La Coruña. ,,Mogen werd bij ons steeds meer moeten. Of ik gelijkenissen zie? Zeker weten, al hadden wij wel wat jongens in de ploeg die ervaring hadden met het winnen van prijzen. Maar dat hoeft geen voorwaarde te zijn. Er zijn de laatste jaren talloze sprookjes geschreven, ik zou niet weten waarom Vitesse dat niet voor elkaar kan krijgen. Ze hebben een fantastische speelstijl en doen het geweldig. Ja, dat vind ik als oud-speler echt wel mooi om te zien.”

Toch denken beide coryfeeën dat de titel dit jaar niet naar de Gelredome gaat. De Mos: ,,Ik durf zelfs te wedden dat Ajax of PSV kampioen wordt.” Ook Makaay tipt de Amsterdammers als favoriet. ,,Ze hebben gewoon de beste ploeg, hebben zich nu ook weer versterkt met Sébastien Haller. Maar vlak ook Feyenoord onder Dick Advocaat niet uit. Die hebben al bewezen dat ze niet zomaar te kloppen zijn.”