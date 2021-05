Gretige Robben claimt hoofdrol bij rentree in basis bij FC Groningen

Hoewel Robben vorige week nog zijn afschuw uitsprak over het kunstgras in de eredivisie, stond hij er vanmiddag toch in Emmen. Trainer Danny Buijs had zelfs tot ieders verbazing een basisplaats voor de aanvaller. De oefenmeester gooide zijn elftal verder behoorlijk op de schop, waarmee hij poogde de negatieve tendens van de afgelopen tijd te doorbreken.

Dat lukte in de eerste helft heel aardig. Via Mo El Hankouri raakten de gasten al vroeg de lat, en ook daarna kwam Emmen er nauwelijks aan te pas. FC Groningen voetbalde een klasse beter, terwijl de thuisploeg geen schim was van de ploeg die de laatste tijd zoveel furore maakte. In de 28ste minuut opende FC Groningen dan ook verdiend de score via Bart van Hintum, die raakt kopte uit een vrije trap van Ramon Lundqvist. Ook Robben was een aantal keer dreigend.