Gravenberch vs Gravenberch: ook deze broers stonden tegenover elkaar

Ajax-talent Ryan Gravenberch stond zondag in de uitwedstrijd bij Sparta (0-1) tegenover zijn grote broer Danzell (28). Het was niet de eerste familieruzie in de eredivisie. Dit zijn de meest spraakmakende broedertwisten van de laatste jaren.

Siem en Luuk de Jong

Meerdere keren speelden de broertjes De Jong tegen elkaar. De laatste onderlinge wedstrijd werd gespeeld in de lente van 2018. De kampioenswedstrijd van PSV, waarin de Eindhovenaren met 3-0 wonnen van Ajax. Luuk scoorde en Siem werd met rood van het veld gestuurd. Legendarisch waren ook de duels die de broers uitvochten namens FC Twente (Luuk) en Ajax (Siem).

Volledig scherm Luuk de Jong (l) in duel met Siem tijdens Ajax-FC Twente om de Johan Cruijff Schaal in 2011. © Pim Ras Fotografie

Furdjel en Luciano Narsingh

Furdjel Narsingh speelt op 2 november 2013 voor het eerst tegen zijn broer Luciano in de eredivisie als hij bij PEC Zwolle mag invallen in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1). PEC Zwolle wint dat seizoen de beker, Furdjel valt in in de finale tegen Ajax. Het jaar erop komen ze elkaar weer twee keer tegen, Furdjel speelt inmiddels voor Cambuur. Luciano's PSV wint twee keer. Via Swansea City komt Luciano uiteindelijk bij Feyenoord terecht. Furdjel speelt in Armenië bij Ararat-Armenia Yerevan.

Volledig scherm Furdjel Narsingh. © Martijn Kleingeerts

Georginio en Giliano Wijnaldum en Rajiv van La Parra

Op de vierde speeldag van het seizoen 2012-2013 vallen ze allebei in. Giliano Wijnaldum bij AZ, Georginio bij PSV. De Eindhovenaren zijn superieur en winnen met 5-1. De carrière van Giliano zit dan wel in de lift, hij staat op het punt om door te breken onder Gertjan Verbeek. Zijn broer heeft het op dat moment moeilijk onder Dick Advocaat. Ze komen elkaar in de eredivisie nog een paar keer tegen. Na omzwervingen in Duitsland en de VS speelt Giliano inmiddels bij de amateurs. Het verhaal van Georginio is bekend.

Rajiv van la Parra is de halfbroer van Georginio en Giliano. Binnen de lijnen treft hij Georginio voor de eerste keer bij Heerenveen - PSV in december 2011. PSV wint ruim met 1-5, mede door een doelpunt van Wijnaldum vlak na rust. Na rust komt Van la Parra in het veld, een klein half uur later maakt hij de enige goal namens de Friezen.

Anderhalf seizoen later is het de beurt aan Giliano om bij Rajiv op bezoek te gaan. In de wedstrijd in april 2013 in Heerenveen speelt Wijnaldum als linksback en zijn halfbroer als rechtsbuiten. Wijnaldum wint afgetekend met 0-4, Van la Parra wordt tien minuten voor tijd gewisseld.

Stijn en Dries Wuytens

Samen promoveerden ze naar de eredivisie met Willem II in 2014. Stijn Wuytens speelde tien wedstrijden dat seizoen, Dries speelde er 34. Een jaar ervoor speelde ze nog samen in België bij Beerschot, daarvoor in de opleiding van PSV. Ook in de eredivisie stonden ze samen op het veld, tot Stijn in de winter van 2015 vertrok naar AZ en Dries alleen achter bleef. Bij de onderlinge ontmoeting na de winterstop in het Koning Willem II Stadion deden beide centrale verdedigers hun werk. Het eindigde in 0-0. Stijn mistte afgelopen seizoen slechts vier wedstrijden bij AZ, maar koos voor een stap naar het tweede niveau in België bij Lommel United. Dries is via Heracles en Sparta ook weer in België beland, maar speelt op het hoogste niveau bij Waasland Beveren.

Volledig scherm Denny Landzaat, Dries en Stijn Wuytens en Gaby Jallo © Geert van Erven

Davy en Robin Pröpper

Het is een waar spektakel, de eerste keer dat de broertjes Pröpper tegen elkaar spelen in oktober 2015. Davy gaat met PSV op bezoek in de Vijverberg bij De Graafschap. De wedstrijd eindigt in 3-6, PSV is de winnaar, De Graafschap de morele winnaar. In de wedstrijd van de beroemdste scrimmage van de moderne eredivisiegeschiedenis gaat Robin na 73 minuten naar de kant, Davy blijft de hele wedstrijd staan. PSV zou uiteindelijk kampioen worden omdat De Graafschap gelijk speelde tegen Ajax. De Graafschap degradeerde vervolgens via de nacompetitie. Robin vertrok naar Heracles en bleef tegen het PSV van Davy spelen, tot de oudere broer vertrok naar Brighton & Hove Albion in de Premier League.

Volledig scherm Robin Propper belt met zijn met broer Davy nadat Bryan Smeets het kampioenschap van Ajax verstoorde met zijn gelijkmaker. © theo kock

Volledig scherm Davy Propper en Robin Pröpper. © Pim Ras

Ralf en Mats Seuntjens

Ze zijn op dezelfde dag jarig, maar niet even oud. De Graafschap-spits Ralf en Fortuna-middenvelder Mats. In 2015 degradeert NAC uit de eredivisie en staat een onderlinge wedstrijd voor het eerst op de planning. Ralf heeft de stap gemaakt van Telstar naar VVV en maakt in de eerste broedertwist meteen het verschil. Na veertien minuten zorgt Ralf voor de 0-1 tussen NAC en VVV. Bij die stand zou het blijven, mede omdat Ralf vlak voor tijd nog een penalty mist. Toch zullen er niet alleen maar goede gevoelens zijn blijven hangen bij de onderlinge wedstrijden bij de spits. In 2017 gaat Mats, inmiddels vertrokken naar AZ, op bezoek bij Ralf's VVV in Venlo. Ralf maakte de eerste goal, maar wel in het verkeerde doel. AZ wint met 0-2.

Volledig scherm Broers Ralf en Mats Seuntjens. © Marco De Swart

Meer broers

Natuurlijk zijn er nog veel meer broers die tegenover elkaar in het veld stonden. Zoals Delano en Vito van Crooij, al spelen zij tegenwoordig weer samen bij VVV in Venlo. Viktor en Rasmus Elm stonden allebei onder contract bij AZ en de Zweden speelden tegen elkaar toen Viktor nog het shirt van SC Heerenveen droeg. Beiden droegen die dag de aanvoerdersband. Leandro en Juninho Bacuna kwamen afgelopen jaar tegen elkaar in actie in het Championship, Leandro's Cardiff City won twee keer van Huddersfield Town. Ook speelden John en Wesley Verhoek nog een keer tegen elkaar in 2012. ADO Den Haag en FC Twente deelden destijds de punten.