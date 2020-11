Gravenberch stond te trillen na belletje bondscoach: ‘Ben ik echt opgeroepen?’

Ryan Gravenberch nam woensdagmorgen in eerste instantie de telefoon niet op toen bondscoach Frank de Boer belde om de 18-jarige Ajax-middenvelder op te nemen in de Oranje-selectie. ,,Ik dacht: als ik maar niet in de maling word genomen.”

De spelmaker van Ajax en Jong Oranje kreeg daarop een herkansing van De Boer. De bondscoach stuurde een appje met de vraag of het talent alsnog kon opnemen als hij belde. ,,Ik vond het verdacht en dacht nog even: als ik maar niet in de maling word genomen”, zei Gravenberch, wetende dat de gebroeders De Boer met regelmaat geïmiteerd worden. ,,Daar zijn er genoeg van.”

Dit was de bondscoach zelf, merkt Gravenberch al snel. ,,Hij zei dat hij vond dat ik het goed deed bij Ajax en omdat er een paar spelers was afgevallen, hij me er de volgende wedstrijden bij wilde hebben.”



Gravenberch grijnst van oor tot oor. De middenvelder beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak. Nu hij basisspeler bij Ajax is en zijn entree in de Champions League al beleefde, volgt mogelijk ook zijn debuut in het Nederlands elftal. ,,Toen ik ophing stond ik te trillen. Ik dacht: zo, ben ik nou echt opgeroepen voor Oranje? Ja, echt, zo mooi dit.”

Door de oproep van Gravenberch komt er een plek vrij bij Jong Oranje. Azor Matusiwa, middenvelder van FC Groningen, neemt deze plek in. Ook kan trainer Erwin van de Looi niet beschikken over linksback Tyrell Malacia. Sherel Floranus van SC Heerenveen neemt zijn plaats in de selectie over.