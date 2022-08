Gratis koffie, wegafsluiting en héél veel politie: dit is nodig om FC Utrecht-Ajax rustig te houden

Eerste profcon­tract Johan Cruijff: 35.000 gulden per jaar en vlaggen indien nodig

In 1967 tekende de toen net 20 jaar geworden Johan Cruijff een 4-jarig contract bij Ajax, dat op voorspraak van trainer Rinus Michels overging op full professionalisme. De papieren overeenkomst ligt op een zolder in het Gelderse Beneden-Leeuwen. Het hoort natuurlijk in een museum, zegt de trotse eigenaar.

24 augustus