Gözübüyük had volgens KNVB geen penalty aan Feyenoord moeten geven: ‘VAR had moeten ingrijpen’

PSV-trainer Roger Schmidt was na afloop woedend over de toekenning van de strafschop. ,,We hebben meerdere assistenten, we hebben de VAR, we hebben alle tijd om te checken. Dan toch wordt er een verkeerde beslissing genomen. Dat daar vervolgens niet naar wordt gekeken is een schandaal. Ik kan dat niet begrijpen. Vermoedelijk heeft iedereen in het stadion gezien dat het geen strafschop was. Ik denk dat als het een strafschop voor ons was geweest er nog wel even naar de beelden was gekeken. Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter in eerste instantie naar de stip wees. Maar ik kan me niet voorstellen dat er vervolgens niet is ingegrepen. Misschien is dit beslissend voor de titelstrijd. Dat is echt ongelooflijk.”