Gözübüyük fluit topper Feyenoord-PSV, Higler leidt duel Ajax in Alkmaar

We gaan massaal, maar waarom vinden ouders bezoek aan consulta­tie­bu­reau soms zo moeilijk?

Het consternatiebureau, met de baby naar de apk of ‘we moeten weer naar de babystasi’: het imago van het consultatiebureau is niet altijd even positief. Toch gaan we massaal: slechts 5 procent van alle Nederlandse ouders slaat de bezoekjes over. Jeugdarts Caroline Schouten: ,,Vergeet niet dat je er voor jezelf en je kind komt, niet om hokjes af te vinken voor onze administratie.”

